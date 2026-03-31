Javier Díaz entrega insumos a brigadistas en Saltillo: más de 800 artículos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González entregó a brigadistas más de 800 insumos entre uniformes, herramientas, equipo de protección y suministros especializados para el combate de incendios forestales, que fortalecen su capacidad de respuesta en caso de alguna emergencia.

Equivalente a más de 1 millón de pesos, el equipamiento se entregó a los 22 combatientes y un jefe, pertenecientes a la Brigada 2026. "Saltillo cuenta con los mejores brigadistas, son los primeros respondientes, siempre actuando con valentía y con resultados. Mi reconocimiento por lo que hacen por nuestra comunidad, por cuidar nuestra sierra y nuestro entorno", dijo el alcalde.

Javier Díaz destacó que se trabaja siempre en sinergia con el gobernador Manolo Jiménez, quien ha hecho una inversión histórica en la estrategia contra incendios forestales.

Durante la entrega del equipo estuvieron presentes familiares de los brigadistas, a quienes también reconoció el alcalde Javier Díaz. "Solo ustedes saben lo que significa cuando les dicen ´voy a la sierra porque hay un incendio´ y no sabemos el peligro al que se enfrentan; esta incertidumbre genera preocupación, por eso mi gran reconocimiento", dijo.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reiteró que el alcalde Javier Díaz ha demostrado desde el inicio de su administración, con hechos, su apoyo para quienes están en la primera línea de la batalla.

Mencionó que entre el equipo entregado se encuentran playeras, pantalones, gorras, chamarras, cascos, botas, casas de campaña tamaño familiar, colchonetas, mochilas para el combate de incendios y lámparas tipo minero de luz LED, entre otras, así como cobertura de seguro por brigadista.

Guillermo Pruneda Espinosa, con más de 16 años de servicio y 13 años como brigadista combatiendo incendios, reconoció el apoyo por parte del alcalde Javier Díaz. "Nosotros estamos en la línea de combate enfrentando condiciones intensas y con la responsabilidad de proteger lo que es de todos, pero algo que nunca falla es el trabajo en equipo. Gracias, alcalde, por entender nuestras necesidades y fortalecer nuestras capacidades con este equipamiento", señaló a nombre de los brigadistas.

Durante la entrega estuvieron presentes René Medina Morales, subsecretario de Incendios Forestales, en representación de Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente del Estado de Coahuila; Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo; y Amal Lizzet Esper Serur, regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.