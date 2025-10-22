Escasez de agua en Ramos Arizpe preocupa a familias

Ramos Arizpe, Coahuila.– La escasez y los problemas en el suministro de agua continúan siendo una de las principales preocupaciones de las familias en Ramos Arizpe, quienes diariamente enfrentan dificultades para acceder al servicio de manera regular.

En diversas colonias y sectores del municipio, los habitantes han señalado que los cortes constantes, la baja presión y la falta de mantenimiento en la red afectan sus actividades cotidianas, especialmente durante los fines de semana.

Vecinos de sectores como Analco, Manantiales del Valle y Blanca Esthela mencionaron que deben almacenar agua en tinacos o cubetas para cubrir sus necesidades básicas, pues en muchas ocasiones pasan horas o incluso días sin el servicio.

Ante esta situación, piden a las autoridades municipales y estatales reforzar las acciones para garantizar un suministro constante, así como mejorar la infraestructura hidráulica que, en algunos puntos, tiene décadas sin ser renovada.

Mencionaron que el problema del agua se ha convertido en un tema recurrente en los últimos meses, generando inconformidad social y evidenciando la necesidad de soluciones a largo plazo que deben garantizar este recurso vital para todas las familias de Ramos Arizpe.