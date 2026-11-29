Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luly López Naranjo inauguraron el noveno Espacio DIF en la colonia Morelos, obra que la misma ciudadanía propuso y votó a través del programa Participa Saltillo.

"En este nuevo Espacio DIF podrán recibir atención médica y psicológica las vecinas y los vecinos de este gran sector de Saltillo, y si se necesita algún medicamento del cuadro básico se les va a entregar totalmente gratis. Todo eso se traduce en mejor calidad de vida porque no se tienen que trasladar a las oficinas del DIF Saltillo para obtener ese tipo de servicios", dijo.

Javier Díaz informó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la construcción de la obra se aplicó una inversión de más de 1 millón de pesos.

"Y lo más padre de todo es que las vecinas y los vecinos se organizaron, propusieron este proyecto en el programa Participa Saltillo, se votó, resultó ganador en este sector y ahora este Espacio DIF es una realidad", señaló el alcalde.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que gracias a los Espacios DIF se puede estar más cerquita de las colonias para atender a la gente.

"Este Espacio DIF ustedes lo pidieron, ¿qué significa? Que han visto buenos resultados y que les gustó este programa. Estamos bien contentos porque este es el noveno Espacio DIF de 10 que se van a inaugurar este año", dijo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo agradeció a Farmacias del Ahorro, que colabora con la donación de medicamentos del cuadro básico, así como a la UAdeC, Universidad de Durango, UVM y UANE, que participan con alumnos de últimos semestres o ya graduados para brindar atención, siempre con el respaldo de sus maestros, así como del personal médico del DIF Saltillo.

La contralora municipal de Saltillo, Patricia Alejandra Peña Aguirre, destacó que el programa de presupuesto participativo es uno de los programas estrella y más significativos de esta administración.

"Porque demuestra el compromiso de un alcalde y una administración que está cercana a la gente, que le gusta escuchar y recibir las propuestas ciudadanas. Este Espacio DIF tiene una superficie de 41 metros cuadrados, cuenta con recepción, área para consultorio y terapia psicológica, y baño", dijo.

A nombre de las y los beneficiarios, Rosa Guadalupe Figueroa Flores agradeció al alcalde Javier Díaz y a su esposa Luly López por hacer posible la entrega del Espacio DIF.

"Sin duda será de gran beneficio para todas las familias de nuestra comunidad. Gracias por preocuparse por nuestra salud y bienestar, por escuchar nuestras necesidades y por acercar servicios médicos a quienes más lo necesitamos. Hoy contamos con un espacio que nos dará mayor tranquilidad y la oportunidad de recibir atención médica más cerca de nuestros hogares", refirió.

Durante la inauguración estuvieron presentes Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila, en representación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Marimar Arroyo Peart, síndica y diputada local electa; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; María Luisa Romero Rivera, titular de Centros Comunitarios; y el regidor Juan Carlos Villarreal Garza.