Papa León XIV elige a obispo de Saltillo para Dicasterio del Clero

SALTILLO, COAHUILA.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció la tarde de este jueves que el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, fue designado por el papa León XIV como integrante del Dicasterio para el Clero, uno de los organismos centrales de la Curia Romana.

El Dicasterio tiene relación directa con el Vaticano y es responsable de atender los asuntos generales del clero diocesano, como la formación, disciplina, vida y ministerio de los sacerdotes en todo el mundo, siendo considerado un pilar en la estructura de la Iglesia Católica al trabajar bajo la autoridad del sumo pontífice.

Mediante un comunicado, la CEM expresó su gratitud por el nombramiento y destacó la labor pastoral del obispo saltillense:

"Deseamos manifestar, en nombre de todo el Episcopado de México, nuestro sincero agradecimiento al papa León XIV por la confianza depositada en nuestro hermano en el episcopado, reconocemos en este nombramiento un signo de comunión eclesial y de aprecio por la misión pastoral que monseñor Hilario ha realizado con fidelidad y entrega al servicio del pueblo de Dios".

La organización religiosa añadió que mantienen sus oraciones por el pontificado del papa León XIV y por los nuevos integrantes del Dicasterio, para que ejerzan con generosidad y sabiduría la encomienda en favor de la Iglesia universal.

Con este nombramiento, monseñor Hilario González García asumirá responsabilidades internacionales sin dejar de desempeñar su ministerio como obispo de la Diócesis de Saltillo.