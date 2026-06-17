Ejército Mexicano refuerza seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El comandante de la Sexta Zona Militar en la Región Sureste, Juan Carlos Quiroz Muñoz, destacó que el Ejército Mexicano cuenta con una estrategia nacional impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que se sustenta en cuatro ejes fundamentales: la atención a las causas, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de la inteligencia y las acciones operativas para combatir la delincuencia.

Explicó que uno de los principales componentes de esta estrategia es el intercambio permanente de información entre las distintas corporaciones, lo que permite desarrollar trabajos especializados de inteligencia y desplegar operativos más efectivos en zonas consideradas de riesgo.

En el caso de Coahuila, indicó que se mantiene un despliegue permanente en la zona colindante con Zacatecas, particularmente en los accesos que conectan con una de las regiones más complejas del país en materia de seguridad. Añadió que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha permitido mantener una vigilancia constante que desincentiva la incursión de grupos delictivos al territorio coahuilense.

El mando militar señaló que estos acercamientos buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y conocer de primera mano las inquietudes de los distintos sectores productivos.

Respecto a la consolidación de la Guardia Nacional, explicó que esta corporación forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y se encuentra en una etapa de fortalecimiento institucional. Destacó que sus integrantes siguen una ruta profesional similar a la del personal militar, basada en capacitación y preparación permanente a lo largo de toda su carrera. Asimismo, aseguró que la aceptación de la Guardia Nacional entre la ciudadanía ha sido positiva y reiteró la importancia de la denuncia ciudadana como una herramienta fundamental para mejorar los resultados en materia de seguridad.

En relación con las quejas del sector transportista sobre la inseguridad en algunos tramos carreteros fuera de Coahuila, reconoció que existen incidentes en determinadas vías de comunicación; sin embargo, señaló que desde hace más de dos meses se implementó un protocolo coordinado con el Gobierno del Estado para atender de manera inmediata cualquier eventualidad. Detalló que cuando ocurre un accidente o incidente carretero se activan mecanismos de respuesta rápida para retirar vehículos involucrados, liberar la circulación y evitar congestionamientos prolongados. Además, se mantiene señalización preventiva, regulación del tráfico y apoyo a los automovilistas para reducir riesgos en las carreteras.

Finalmente, hizo un llamado a la población a respetar las medidas de seguridad vial y a colaborar con las autoridades mediante la denuncia oportuna de cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.