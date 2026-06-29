Avanza designación de nueva presidenta del IEC en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El proceso para designar a la próxima presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) avanza conforme al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE), informó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Coahuila, Miguel Ángel Castillo Morales.

El funcionario explicó que actualmente se desarrolla la revisión de los ensayos presenciales elaborados por las aspirantes, etapa a cargo de especialistas del Colegio de México mediante un sistema de evaluación a ciegas para garantizar imparcialidad en la calificación. "En este momento estamos en espera de que se publiquen los resultados de la evaluación del ensayo presencial que elaboraron las personas aspirantes. Tres sinodales revisan cada trabajo sin conocer la identidad de sus autores y asignan una calificación con base en criterios previamente establecidos", señaló.

Precisó que la evaluación considera aspectos como claridad de redacción, solidez de argumentos y capacidad de análisis. Las aspirantes que obtengan una calificación aprobatoria avanzarán a la siguiente fase del procedimiento.

La etapa posterior consistirá en una prueba de habilidades gerenciales para evaluar competencias relacionadas con liderazgo, comunicación, resolución de problemas, toma de decisiones y capacidad para dirigir un organismo electoral. Castillo Morales subrayó que el objetivo es verificar que las candidatas no solo posean conocimientos técnicos y electorales, sino también las aptitudes directivas necesarias para encabezar una institución como el IEC.

Una vez superada esa evaluación, las aspirantes serán entrevistadas por consejeras y consejeros del Consejo General del INE. Estas entrevistas permitirán analizar la experiencia profesional, la capacidad de respuesta ante distintos escenarios y la visión de cada candidata sobre la realidad electoral de Coahuila.

El vocal ejecutivo aclaró que la decisión final no dependerá únicamente de los resultados obtenidos en los exámenes, ya que el Consejo General del INE valorará de manera integral el desempeño de las participantes en todas las etapas del proceso. "La persona que tenga la puntuación más alta en conocimientos no necesariamente será la designada. Se evalúan también las competencias directivas, las habilidades de comunicación y el desempeño en las entrevistas", explicó.

Indicó que alrededor de 20 aspirantes participaron en la etapa del ensayo presencial, realizada hace aproximadamente tres semanas, y actualmente esperan los resultados. Concluidas todas las evaluaciones, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales presentará una propuesta al Consejo General del INE, instancia que realizará la designación definitiva.

Castillo Morales recordó que, conforme a la convocatoria, la presidencia del IEC será ocupada por una mujer y confió en que el nombramiento quede resuelto a más tardar en noviembre. Destacó que la definición de la nueva titular del organismo cobra relevancia debido a que en diciembre iniciará formalmente el proceso electoral local para la renovación de los ayuntamientos de Coahuila, el cual se desarrollará de manera concurrente con la elección federal de diputaciones.