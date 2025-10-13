Juliana Pugliese, Representante de Arteaga en Programa Nacional de Teatro

ARTEAGA, COAHUILA- La joven artista escénica Juliana Pugliese ha sido seleccionada para participar en el programa "Jóvenes a la Muestra" en el marco de la 45ª Muestra Nacional de Teatro (MNT), que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 6 al 16 de noviembre.

En entrevista informó que el programa, que celebra 10 años de existencia dentro de la MNT, es una convocatoria a nivel nacional que selecciona a un joven de cada estado, en este caso a Juliana Pugliese como representante del municipio de Arteaga, Coahuila.

La joven señaló que esta selección se realiza a partir de una postulación que incluye una carta de motivos y semblanza con trayectoria, aunque confiesa no conocer los criterios exactos de evaluación, mencionó que este es su segundo intento.

Un Espacio de Convivencia y Formación

"Jóvenes a la Muestra" es descrito por Pugliese más como un programa de convivencia y una especie de beca, donde los 32 jóvenes seleccionados del país compartirán actividades, intercambiarán experiencias sobre el teatro en sus estados y asistirán a las obras seleccionadas para la MNT.

La joven coahuilense señaló que ve esta oportunidad como un paso clave para acercarse a la profesionalización y al "multiculturización teatral" que le permitirá conocer a fondo cómo funcionan las artes escénicas en todo México.

Nueve Años de Trayectoria y Sueños de Migración

Con casi nueve años de experiencia en los escenarios, desde su inicio formal en 2016, Juliana Pugliese ha desarrollado su talento en teatro y cine, incluso participando en la película "Desaire", que actualmente participa en festivales internacionales.

La joven artista tiene la firme visión de profesionalizar su carrera a través de la formación, la creación de proyectos propios, la aplicación a becas culturales y la enseñanza de la disciplina.

Comenta que aunque ama a Saltillo y lo que ha logrado aquí, es consciente de que "uno tiene que salir un ratito" para seguir creciendo, por lo que contempla la migración para continuar con su sueño.

Un Llamado a la Constancia y a la Educación del Público

Para los jóvenes que inician, Juliana les aconseja: "el secreto aquí es intentarlo. La constancia, la disciplina es lo que te va a llevar a profesionalizarlo... es mejor hacer cosas chiquitas bien hechas que andar haciendo cosas muy grandes a medias".

En cuanto al público coahuilense, Pugliese subraya la importancia de "educarnos como público" para combatir la apatía. Reconoce que el arte es costoso de producir y consumir, por lo que valora los proyectos institucionales que facilitan el acceso, citando como ejemplo una reciente presentación de una obra en Monclova que tuvo una buena afluencia. "Una vez que conoces o te acercas, ya empiezas a apreciar las cosas de diferente forma", concluyó.

De esta forma la joven aseguró que se encuentra muy emocionada y con altas expectativas, esperando que esta experiencia en Cancún cambie positivamente su perspectiva sobre el teatro.