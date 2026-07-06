Iglesia Católica en Saltillo: excomunión a lefebvristas por ordenaciones

SALTILLO, COAH.- Los fieles que asistían tanto a celebraciones de la Iglesia Católica como de la comunidad lefebvrista deberán definir a cuál pertenecen, luego de que los dirigentes de ese grupo quedaron excomulgados por ordenar obispos sin autorización del Papa, afirmó el obispo de Saltillo, Hilario González. El prelado explicó que la excomunión entró en vigor el pasado 1 de julio, fecha en que se realizaron las ordenaciones episcopales sin mandato pontificio, una acción que, de acuerdo con el derecho canónico, rompe la plena comunión con la Iglesia Católica. Señaló que la sanción fue consecuencia de un proceso en el que previamente existieron diálogos, intercambio de cartas y advertencias por parte de la Santa Sede para evitar que se concretaran las ordenaciones. "Al momento que realizan esas ordenaciones, les cae el canon; son destinatarios de la excomunión", explicó.

González recordó que durante los pontificados de san Juan Pablo II y Benedicto XVI se impulsaron esfuerzos para restablecer la plena comunión con los lefebvristas, incluso mediante el levantamiento de excomuniones, con el propósito de facilitar el diálogo. Sin embargo, indicó que el grupo nunca aceptó plenamente el magisterio de la Iglesia derivado del Concilio Vaticano II ni la autoridad del Papa como obispo de Roma, diferencias que finalmente derivaron en una nueva ruptura. "Para recuperar la plena comunión tienen que obedecer al Papa y estar en comunión con la evolución del Concilio Vaticano II. Ellos no aceptan de fondo el magisterio de la Iglesia ni la autoridad del Papa", señaló.

Respecto a la presencia de esa comunidad en Saltillo, informó que cuenta con una capilla ubicada sobre la calle Bravo, donde celebran sacerdotes provenientes de otras entidades, ya que no pertenecen a la Diócesis de Saltillo. El obispo sostuvo que la reciente excomunión elimina la ambigüedad que permitía a algunos creyentes asistir indistintamente a celebraciones de ambos grupos. "Ahora tienen que definirse. O perteneces aquí o perteneces allá", expresó. Al ser cuestionado sobre la situación actual del movimiento lefebvrista, respondió que quienes permanezcan fuera de la comunión con la Iglesia Católica forman parte de una secta y precisó que, para revertir esa condición, sería necesario iniciar un nuevo proceso de reconciliación con la Santa Sede.