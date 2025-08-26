Exitosa temporada vacacional en Coahuila con derrama económica millonaria

SALTILLO, COAH.- Con una derrama económica superior a los mil 400 millones de pesos, Coahuila concluye una temporada vacacional exitosa, así lo dio a conocer Cristina Amezcua González, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, quien además confirmó que todo está listo para la tradicional cabalgata Santo Domingo–Sabinas, considerada la más importante del país.

La funcionaria destacó que durante este periodo se registró un notable crecimiento en las cifras del sector turístico, impulsado por eventos en todas las regiones del estado, incluyendo ferias y vendimias, que atrajeron a miles de visitantes.

"Ha sido una excelente temporada. La derrama económica alcanzó los mil 400 millones de pesos y tuvimos una gran respuesta en todos los eventos programados. Esto se debe también al ambiente de seguridad que prevalece en el estado, lo cual permite que los turistas transiten con tranquilidad", puntualizó Amezcua.

Agregó que el crecimiento de la infraestructura hotelera y de servicios ha fortalecido la oferta turística, especialmente en los destinos que cuentan con la designación de Pueblos Mágicos. "La seguridad es clave. La gente elige venir a Coahuila porque puede hacerlo con confianza", reiteró.

En ese contexto, la Secretaría de Turismo ya prepara el cierre de la temporada con la emblemática cabalgata Santo Domingo–Sabinas, que cada año reúne a más de ocho mil jinetes provenientes de diferentes regiones del país. El recorrido pasará por las regiones Sureste, Centro y Carbonífera, y tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre.

Finalmente, detalló que este evento dará continuidad al ciclo de festivales, ferias y celebraciones que se han realizado a lo largo del año en el estado, consolidando a Coahuila como uno de los destinos turísticos más seguros y dinámicos del norte del país.