José María Morales Padilla destaca cumplimiento de contribuyentes

SALTILLO, COAH.- Alrededor de 700 mil contribuyentes coahuilenses han cumplido con el pago de sus derechos vehiculares en lo que va del año, informó José María Morales Padilla, administrador Fiscal General del estado y agregó que esta cifra representa un 52% de avance del padrón vehicular.

Morales Padilla calificó como "normal" este comportamiento de pago, y aseguró que se mantiene una tendencia ligeramente superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior.

"El avance es positivo, no solo por lo que representa en términos recaudatorios, sino porque permite seguir fortaleciendo las finanzas estatales y, con ello, brindar mejores servicios públicos", comentó.

El funcionario reconoció el esfuerzo de la ciudadanía por cumplir con esta obligación, y destacó que el aumento en la recaudación refleja una mayor confianza de la población en las instituciones fiscales.

Respecto a posibles medidas coercitivas para quienes aún no se han puesto al corriente, Morales Padilla descartó operativos o sanciones por parte del gobierno estatal, al señalar que se tiene consideración por los gastos adicionales que las familias enfrentan ante el inicio del ciclo escolar.

Finalmente, invitó a quienes aún no han realizado su contribución a aprovechar los canales digitales y presenciales disponibles, y recordó que cumplir con este deber contribuye directamente al desarrollo del estado.