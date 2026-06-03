Infarto causa deceso de hombre en Saltillo

SALTILLO, Coahuila- Un adulto mayor falleció la mañana de este miércoles después de ser trasladado de urgencia a la Estación 4 del Cuerpo de Bomberos, ubicada en la colonia Guayulera, donde los rescatistas confirmaron que ya no contaba con signos de vida. La víctima fue identificada como Alfredo Lozano Garza, de 72 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, sus familiares lo encontraron inconsciente dentro de su vivienda en la colonia Alfredo B. Bonfil y decidieron llevarlo por sus propios medios para recibir atención inmediata. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas. Al arribar a las instalaciones de emergencia a bordo de una camioneta Chevrolet, los familiares solicitaron el apoyo de los bomberos, quienes iniciaron las maniobras de valoración y asistencia; sin embargo, únicamente pudieron corroborar el fallecimiento del septuagenario.

Información preliminar indica que el hombre padecía hipertensión arterial y que presuntamente sufrió un infarto mientras se encontraba en el baño de su domicilio, situación que habría provocado su repentino desvanecimiento. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Tras las primeras investigaciones, las autoridades determinaron que se trató de una muerte por causas naturales, por lo que no fue necesario iniciar una carpeta de investigación. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a una empresa funeraria para los trámites de ley y los servicios funerarios correspondientes.