Descuento del 15% en Predial de Saltillo hasta el 31 de enero

SALTILLO, COAHUILA.- Este sábado 31 de enero es el último día con el 15 por ciento de descuento en el pago del predial, por lo que el Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la población a aprovechar este estímulo vigente.

Además, las y los contribuyentes que realicen el pago en este primer mes del año tienen la posibilidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó a la ciudadanía que se cuenta con la opción de realizar el pago de manera presencial, así como en línea, sin necesidad de salir de casa.

Quienes deseen hacerlo de manera presencial tienen disponibles las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como la caja del Mercado Juárez, que atiende de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El Municipio dispone además de módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, que operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para realizar el pago en línea, la opción es a través de la plataforma Saltillo Fácil en www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando "Paga tu predial" y posteriormente consultando mediante la clave catastral.

En caso de no contar con la clave catastral, esta puede consultarse mediante la dirección del predio, validando previamente los datos de identificación de la o el propietario.

Se puede acceder también a la plataforma Saltillo Fácil desde la página oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx.

También se puede realizar el pago a través del Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo. El sistema informará el monto del adeudo y enviará un enlace seguro para proceder al pago.

Como una opción más, se cuenta con el Visor Saltillo en https://visor.saltillo.gob.mx/, donde se debe seleccionar la opción "Capas", ubicada en la parte superior derecha del portal, y posteriormente "Paga tu predial".

Ahí se deberá buscar el predio ingresando calle, número y colonia; localizarlo en el mapa haciendo clic para seleccionarlo; y elegir la opción "Paga en línea".

Lissette Álvarez Cuéllar refirió que en enero se cuenta también con 50 por ciento de descuento en los recargos acumulados para quienes presenten adeudos de años anteriores.