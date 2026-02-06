Saltillo: Abren convocatoria para Galardones del Centro Histórico 2026

SALTILLO, COAHUILA.- La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo abrió oficialmente la convocatoria para la Segunda Edición de los Galardones del Centro Histórico 2026, un reconocimiento dirigido a honrar a quienes, a lo largo de los años, han contribuido de manera decisiva al desarrollo del primer cuadro de la capital coahuilense.

Tras el arranque de esta iniciativa en 2025, el proyecto avanza con paso firme para consolidarse como un reconocimiento anual.

Aquella primera entrega contó con el respaldo del Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lo que permitió sentar las bases de un esfuerzo que ahora busca fortalecerse y mantenerse en el tiempo.

Detalles de la convocatoria

La convocatoria estará vigente del 9 de febrero al 9 de marzo de 2026. Durante este periodo, los comerciantes podrán ser postulados exclusivamente por integrantes activos de la Asociación que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas correspondientes al presente año.

Para esta segunda edición se contemplan cuatro categorías: Honor al Mérito Comercial, Trayectoria y Legado, Perseverancia Emblemática y Galardón Postmortem del Centro Histórico de Saltillo.

Proceso de selección y entrega

Las propuestas serán analizadas y sometidas a votación por el Consejo de la Asociación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la convocatoria oficial.

La entrega de los galardones se realizará en una noche de gala que reunirá a autoridades municipales, representantes del sector comercial, cámaras empresariales, medios de comunicación e invitados especiales. La fecha del evento será anunciada próximamente.