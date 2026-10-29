Operativo en Piedras Negras: aseguran sustancias y detienen a un hombre

SALTILLO, Coah. - Un total de 65 paquetes con presunta droga fueron asegurados en Piedras Negras, Coahuila, durante un operativo que derivó en la detención de un hombre, informó el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

El funcionario indicó que el tipo de sustancia será confirmado en las próximas horas, una vez que concluyan los análisis periciales, pues por el momento únicamente se cuenta con sus características aparentes.

Fernández Montañez también destacó los resultados de la estrategia contra el narcomenudeo impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas desde la Mesa de Seguridad estatal, mediante la cual se ha alcanzado el aseguramiento de una tonelada de droga en cateos realizados en colonias y zonas urbanas.

Precisó que esta cantidad corresponde a sustancias retiradas de las calles mediante intervenciones en inmuebles y sectores habitacionales, por lo que no incluye los decomisos efectuados en las carreteras de Coahuila. "Llegamos a una tonelada de droga que ya no va a circular en la ciudad. Esa tonelada se asegura en cateos que son en colonias, que son en las calles; es distinto a los aseguramientos en carreteras", puntualizó.

En relación con los operativos de seguridad que se realizan en coordinación con Nuevo León, el fiscal señaló que continúan las acciones de vigilancia en los límites entre ambas entidades para impedir el desplazamiento de grupos criminales e identificar a personas que realizan labores de vigilancia para organizaciones delictivas, conocidas como halcones.

Explicó que las corporaciones de los dos estados mantienen el trabajo conjunto, particularmente después de los hechos violentos registrados en Lampazos, Nuevo León, donde se produjo un enfrentamiento.

El propósito, añadió, es reforzar el control de los accesos estratégicos y evitar que las actividades criminales registradas en territorio neoleonés se extiendan hacia Coahuila.

El fiscal también resaltó la colaboración entre las fiscalías estatales y federales de la región noreste para investigar delitos que pueden comenzar en una entidad y continuar en otra, entre ellos el robo de vehículos, la extorsión y el robo de hidrocarburos.

Detalló que Coahuila asumió la secretaría técnica de un mecanismo regional de coordinación que reúne a fiscales estatales y federales, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y fortalecer las investigaciones conjuntas.

Por último, señaló que la estrategia estatal incluye medidas preventivas dirigidas a evitar que los jóvenes se involucren en el consumo de sustancias ilícitas. Estas acciones se desarrollan mediante programas coordinados con el DIF y la Secretaría de Seguridad Pública, además de los operativos contra el narcomenudeo y las estructuras de apoyo a la delincuencia organizada.