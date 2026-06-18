Detienen a acusado de atropellar a su esposa

SALTILLO, COAH.- José Antonio N, identificado como El Pepe Fahara, fue detenido por autoridades de Nuevo León tras ser señalado por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su esposa, quien permanece en estado crítico luego de que presuntamente fuera atropellada de manera intencional.

De acuerdo con la información disponible, la víctima sufrió lesiones de gravedad que la mantienen en coma, situación que derivó en el inicio del proceso penal en contra del imputado.

Además de los cargos que enfrenta por estos hechos, trascendió que se le investiga también por diversos reportes e investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada en Coahuila y estar presuntamente vinculado con actividades criminales de alto impacto.

Asimismo, existen reportes que indican que en el año 2000 operaba un lote de automóviles denominado "Los Gonzales", establecimiento donde presuntamente se comercializaban vehículos de alta gama de procedencia irregular.

El detenido es originario de Saltillo y actualmente permanece bajo custodia de las autoridades de Nuevo León, donde se definirá su situación jurídica por la agresión cometida contra su esposa.

De manera paralela, autoridades de ambas entidades analizan el intercambio de información relacionado con el presunto historial delictivo del detenido en Coahuila, con el fin de determinar si existen investigaciones adicionales en las que pudiera estar involucrado.