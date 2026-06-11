Parras de la Fuente será sede del festival Van Vendimia 2026

SALTILLO, COAH.- El municipio de Parras de la Fuente será sede de la edición 2026 de Van Vendimia, un festival que busca promover la cultura del vino y la gastronomía regional, al mismo tiempo que impulsa proyectos de beneficio social para organizaciones que atienden a la niñez.

El evento se llevará a cabo el próximo 13 de junio a las 18:00 horas en el Hotel Marqués de Aguayo, donde los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de vinos, propuestas culinarias y diversas actividades enfocadas en resaltar la identidad y tradición vitivinícola de la región.

Los organizadores informaron que una parte de los recursos obtenidos será destinada a la construcción de una alberca de hidroterapia para niñas y niños con discapacidad atendidos por la Fundación Equinoterapia Relámpago A.C. Asimismo, se apoyará la instalación de techumbres tipo mariposa en beneficio de la Fundación Conecta Kids A.C.

Destacaron que, además de ofrecer una experiencia enoturística para visitantes locales y foráneos, el festival busca generar un impacto positivo en la comunidad mediante proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.

Los promotores del encuentro señalaron que este tipo de actividades fortalecen la economía local y favorecen la promoción turística de Parras, considerado uno de los principales destinos vinícolas del país.

Con esta edición, Van Vendimia pretende consolidarse como una de las celebraciones más importantes del calendario enoturístico de Coahuila, reuniendo a productores, empresarios, amantes del vino y representantes de distintos sectores vinculados con la gastronomía y las tradiciones de la entidad.

Además, se dio a conocer que los boletos tienen un costo de 1,200 pesos y están disponibles a través de la plataforma Jr Ticket.

La presentación estuvo encabezada por Uziel Ulibarri, representante de Viñedos Hacienda San Francisco; Vanessa Tonone, de Fundación Ágata; Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo; Liliana Alvarado, subdirectora de Promoción de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila; Cindy Hernández, de Moldes y Pasteles, e Ignacio Chacón, empresario, quienes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo la cultura vitivinícola de Coahuila y posicionar la calidad de los vinos producidos en la entidad.