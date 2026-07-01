Compañía de Ópera de Saltillo participará en el Festival Internacional Cervantino

SALTILLO, COAHUILA.- La Compañía de Ópera de Saltillo fue invitada a participar en la quincuagésima cuarta edición del Festival Internacional Cervantino, que se realizará este año en la ciudad de Guanajuato, informó Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

La funcionaria señaló que esta invitación confirma a la agrupación como uno de los proyectos artísticos más importantes del norte del país, resultado del respaldo del alcalde Javier Díaz González.

Explicó que la invitación fue extendida por la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato, dirigida por el maestro Adalberto Tovar, para formar parte del que es considerado uno de los encuentros culturales más relevantes de México y América Latina.

La presentación de la Compañía de Ópera de Saltillo está programada para el domingo 11 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas, uno de los recintos más representativos del Festival Internacional Cervantino.

La agrupación, bajo la dirección artística de Alejandro Reyes-Valdés, está integrada por cerca de 40 cantantes en formación permanente y mantiene una actividad constante con conciertos, galas y producciones operísticas.

Reyes-Valdés destacó que la invitación representa un reconocimiento al trabajo colectivo, la disciplina y el compromiso de cada uno de los integrantes de la compañía.

Finalmente, se informó que esta colaboración con la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato fortalecerá los vínculos culturales entre ambas instituciones y permitirá proyectar el trabajo artístico de Saltillo en uno de los foros culturales más importantes del país.