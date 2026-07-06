Saltillo celebra su 449 aniversario: verbena popular y festival cultural

SALTILLO, COAH.- La conmemoración por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo tendrá como evento principal una verbena popular nocturna el próximo 24 de julio en Plaza México, informó la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel. La funcionaria explicó que la actividad forma parte del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 y reunirá actividades culturales y artísticas dirigidas a toda la familia.

Rodarte Rangel señaló que la verbena será el acto central de la celebración por el aniversario de la ciudad y recordó que el festival concluirá el 25 de julio con la presentación de la soprano Filippa Giordano en el Parque Las Maravillas. Destacó que la respuesta ciudadana al Festival Internacional de las Artes ha superado las expectativas desde el inicio de la programación. Indicó que semanalmente se realiza un balance de asistencia y adelantó que todos los eventos han registrado una amplia afluencia de público. Como ejemplo mencionó la reciente función de lucha libre, que reunió a cientos de asistentes y se ubicó entre las actividades con mayor convocatoria. "Nos hemos visto sobrepasados en todos y cada uno de los eventos", afirmó.

La directora del Instituto Municipal de Cultura agregó que, además de la participación de habitantes de Saltillo, el festival ha recibido visitantes de otras entidades del país, quienes han reconocido la oferta cultural de la ciudad. Cada 25 de julio se conmemora la fundación de Saltillo, ocurrida en 1577, cuando el conquistador portugués Alberto del Canto estableció la Villa de Santiago del Saltillo por instrucciones de las autoridades de la Nueva España. Con el paso de los siglos, la ciudad se consolidó como la capital de Coahuila y actualmente destaca por su desarrollo industrial y por la preservación de su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.

Además de la verbena popular y el concierto de clausura, el Festival Internacional de las Artes contempla funciones de videomapping, cine, exposiciones, matlachinadas, espectáculos musicales y actividades para toda la familia en distintos espacios de la ciudad. Las autoridades municipales invitaron a la población a consultar la cartelera oficial para conocer las sedes y horarios de las actividades programadas durante julio.