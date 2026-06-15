Saltillo celebra su 449 aniversario con el Festival Internacional de las Artes 2026

Saltillo, Coah.- Con una callejoneada al ritmo de música de banda y el concierto inaugural de la Orquesta de Beto Díaz, este domingo comenzó con gran éxito el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, como parte de las actividades para celebrar el 449 aniversario de la fundación de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera de la FINA 2026 y asistir a las diferentes actividades programadas. Destacó que en esta edición se desarrollarán 280 actividades durante 42 días de festival, en 74 espacios y escenarios del municipio. "Invitamos a las y los saltillenses, así como a quienes visitan nuestra ciudad, a que disfruten de esta gran programación cultural y artística que hemos preparado para celebrar juntos el aniversario de Saltillo", comentó Díaz González.

Miles de personas se reunieron en la Plaza de Armas, en el Centro Histórico, así como en calles aledañas para disfrutar de las primeras actividades de la FINA 2026.

La programación inició a las 18:00 horas con la Callejoneada al Ritmo de la Música de Banda, en la que participaron Banda Brava, Banda La Constante, así como Demesio Sánchez y su Tamborazo Zacatecano. El recorrido comenzó en la explanada del Parque Mirador, ubicada en el barrio del Ojo de Agua, y avanzó por la calle Miguel Hidalgo hasta llegar a Paseo Capital, acompañado por cientos de asistentes.

Posteriormente, a las 20:00 horas, inició la presentación de la Orquesta de Beto Díaz, que puso a bailar a las y los asistentes que se congregaron en la Plaza de Armas. La agrupación, fundada hace más de 65 años en Fresnillo, Zacatecas, interpretó algunos de sus éxitos más representativos, entre ellos Roberta, La del Vestido Rojo y Gracias Amor.

La cartelera completa del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 está disponible en las plataformas digitales del Instituto Municipal de Cultura, por lo que se invita a la ciudadanía a consultarla y participar en las actividades programadas. A la oferta cultural de la FINA 2026 se suman las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, que se desarrolla en el Biblioparque Norte y contempla más de 120 actividades recreativas, deportivas y de convivencia para las familias.