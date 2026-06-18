Javier Díaz González destaca la importancia del arte en el Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026

Saltillo, Coah. - El Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continúa este miércoles con actividades que acercan la música, la literatura y las expresiones de la cultura urbana a las familias saltillenses, como parte de la programación cultural con la que se conmemora el 449 aniversario de la fundación de Saltillo.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas para este día, las cuales se desarrollarán en distintos espacios públicos y culturales, con opciones para públicos de todas las edades e intereses.

La jornada iniciará a las 18:00 horas con el Concierto de Clausura de los alumnos de Ensambles Instrumentales del Centro de Estudios Musicales de la Universidad Autónoma de Coahuila. A la misma hora, en la Plaza de Armas, Griffin Mane presentará Flow del Desierto, una propuesta musical inspirada en fábulas, cuentos y leyendas.

Asimismo, la programación continuará con la presentación de Best Way 2 Die (BW2D), colectivo musical que fusiona hip hop, rap, trap y reguetón dentro del ciclo Flow del Desierto. El Centro Cultural Teatro García Carrillo será sede de Poesía en Voz Alta, una exhibición de poesía performática y callejera a cargo del colectivo saltillense de spoken word.

La jornada concluirá a las 20:00 horas en la Plaza de Armas con el concierto de Proof, Trafikante de Almas y Bizor, tres exponentes de la cultura urbana en México que compartirán con el público una propuesta que reúne rap, hip hop y arte visual.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la FINA 2026 continúa ofreciendo actividades para públicos de todas las edades y gustos, fortaleciendo la convivencia y el acceso de las familias a la cultura.

"La FINA refleja la diversidad cultural que distingue a Saltillo. Queremos que las familias continúen disfrutando de esta programación y que nuestros espacios públicos sigan siendo puntos de encuentro a través del arte y la cultura", señaló el Presidente Municipal.

Las actividades de la FINA 2026 continuarán durante las próximas semanas con presentaciones artísticas y culturales en diferentes espacios de la ciudad.

La cartelera completa del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 puede consultarse en las plataformas digitales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.