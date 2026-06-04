La FGE Coahuila no recibe denuncias sobre rifas irregulares

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha recibido reportes ciudadanos relacionados con presuntas irregularidades o fraudes derivados de rifas y sorteos promovidos en redes sociales, informó el delegado regional de la dependencia, Julio César Loera Ruiz. 'El funcionario explicó que, pese a las inquietudes que han despertado algunas promociones que ofrecen automóviles de alta gama, cantidades importantes de dinero y otros premios de valor considerable, ninguna persona ha acudido ante el Ministerio Público para denunciar haber sido afectada por estos esquemas'.

Precisó que, ante la ausencia de denuncias, la autoridad estatal no cuenta con investigaciones abiertas sobre este tipo de actividades en la región Sureste de la entidad. Señaló además que la supervisión y autorización de rifas y sorteos corresponde principalmente a instancias federales, las cuales deben otorgar los permisos necesarios para su operación. Loera Ruiz indicó que la intervención de la Fiscalía solo es posible cuando existe una denuncia formal o elementos que hagan presumir la comisión de algún delito.

En ese escenario, la Agencia de Investigación Criminal podría iniciar diligencias para recabar información, entrevistar a posibles afectados y determinar si existen conductas ilícitas. Las declaraciones surgen en un contexto en el que diversas rifas promocionadas en internet han generado dudas entre usuarios debido a la escasa información disponible sobre sus organizadores, la falta de claridad respecto a los permisos requeridos y la dificultad para verificar la autenticidad de algunos ganadores anunciados públicamente.

El delegado añadió que, si durante alguna investigación se detectara que los responsables de estos sorteos operan sin las autorizaciones federales correspondientes, la Fiscalía estaría obligada a dar vista a las autoridades competentes para que continúen con las indagatorias y procedimientos administrativos o penales que correspondan. Asimismo, exhortó a la población a actuar con cautela antes de adquirir boletos o participar en sorteos cuya legalidad no pueda confirmarse plenamente, ya que este tipo de mecanismos pueden ser utilizados para engañar a los participantes. Finalmente, recordó que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una rifa irregular o de un posible fraude puede acudir a presentar una denuncia ante la Fiscalía, acción que permitiría iniciar las investigaciones pertinentes y coordinar esfuerzos con las dependencias federales encargadas de regular estas actividades.