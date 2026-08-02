Roberto Rojas detalla ubicación de puestos comerciales

SALTILLO, COAH. - Los puestos comerciales de la Fiesta del Santo Cristo se instalarán sobre las calles Hidalgo, Bravo y Zaragoza, mientras que Paseo Capital y la calle Juárez permanecerán libres para el tránsito peatonal y el acceso a la Catedral de Santiago, informó Roberto Rojas, titular del Distrito Centro de Saltillo.

El funcionario señaló que las ubicaciones fueron definidas en coordinación con los comerciantes para mantener el orden y reducir afectaciones a la movilidad durante una de las celebraciones con mayor tradición en la ciudad. "En Paseo Capital no se van a poner, esa parte va a ser libre para caminar", explicó Rojas al detallar la organización del espacio público.

Añadió que los accesos a la Catedral de Santiago también permanecerán despejados para facilitar el ingreso de los asistentes a las actividades religiosas. Respecto a la instalación de los puestos, indicó que los comerciantes comenzarán a colocar sus estructuras durante la noche previa para que estén listas al día siguiente. Al concluir cada jornada deberán retirar sus instalaciones y dejar limpias las calles.

Rojas precisó que los vendedores participantes cuentan con permisos otorgados desde hace varios años, por lo que la estrategia consiste en organizar sus ubicaciones para favorecer la convivencia entre comerciantes, visitantes y habitantes del Centro Histórico. La supervisión de los productos que se ofrecerán, entre ellos alimentos y bebidas, corresponderá a la Dirección de Comercio. El titular del Distrito Centro señaló que el objetivo de estas medidas es garantizar que la Fiesta del Santo Cristo se desarrolle de manera ordenada, preservando la tradición comercial y facilitando la movilidad de quienes acudan a la celebración.