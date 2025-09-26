Inversión de 30.6 millones en programa 'Activa tu Parque' beneficia a Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mencionó que a la fecha se han invertido 30.6 millones de pesos en el programa "Activa tu Parque", logrando beneficiar a más de 95 mil personas que tienen a menos de 5 minutos caminando un lugar digno de recreación y esparcimiento.

Así lo dio a conocer al arrancar el programa en la plaza El Minero en la colonia La Fragua, que se verá transformada con el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, vecinas, vecinos, empresas y artistas locales.

Díaz González destacó que la rehabilitación integral de esta plaza dentro de uno de los programas insignia de la administración, será posible gracias al apoyo de la empresa Rotoplas, que colaborará con un sistema de riego por goteo.

Además del colectivo Saltillo Verde con la donación, plantación y seguimiento de arbolado, así como la adopción de la plaza para su cuidado y seguimiento; y de Promotora Deportiva que donará pasto sintético para la cancha de futbol rápido.

"Municipio participará con la rehabilitación de la cisterna de riego, juegos infantiles, pintura, mural urbano, luminarias y embellecimiento de todo el entorno. Este es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando sociedad, empresas y gobierno trabajan juntos", dijo.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, Javier Díaz mencionó que a la fecha, como parte del programa "Activa tu Parque", se han inaugurado ya la Plaza Mirasierra Spurs, la Plaza Skate Park Saltillo 2000, la Plaza de la colonia Roma y la cancha Benito Juárez, y cinco parques en proceso: Carlos R. González, Jesús Carranza, Abraham Curbelo, la Cancha Nazario Ortiz y esta de El Minero.

Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN, informó que con "Activa tu Parque" se impulsa el deporte, la cultura y la convivencia cerca de la gente, en sus propias colonias, como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Mencionó que en la plaza El Minero se llevará a cabo la demolición de muros en la cancha para evitar inseguridad e instalación de la malla ciclónica alrededor; pintura y mantenimiento; instalación de módulo de juegos infantiles con pasto sintético; habilitación de bomba para sistema de riego; así como diseño y pintura de mural de arte urbano.

En representación de las y los vecinos de la colonia La Fragua, Norma Alicia Jaramillo, agradeció al alcalde Javier Díaz por llevar el programa "Activa tu Parque" hasta su sector.

"Esta obra representa una gran satisfacción para las y los vecinos, porque vemos que será renovado para convertirse en un lugar de convivencia para todas las edades. Gracias, señor alcalde, y gracias al gobernador, por cumplir con hechos. Los vecinos nos comprometemos a cuidar y dar buen uso a esta plaza para que sea un espacio vivo y en beneficio de todas y todos", señaló.

Durante el arranque estuvieron presentes, María del Mar Treviño Garza, diputada local; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Rodrigo Garza Villareal, presidente del Consejo Ciudadano "Activa tu Parque"; Marcos Liam Vega, Representante Rotoplas; y Lidia Torres Valdés, Presidenta de Saltillo Verde A.C.