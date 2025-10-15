Coahuila reconocido por baja delincuencia en Foro de Seguridad 2025

Con base en los excelentes resultados en materia de seguridad de Coahuila, el Fiscal General, Federico Fernández Montañez, expuso el Fortalecimiento del Modelo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas ante más de 300 socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana Nacional (COPARMEX) en la Ciudad de México.

Coahuila fue reconocido en el Foro de Seguridad 2025 en su panel de "Estrategias Exitosas: Casos de Seguridad a Nivel Local"; ante una invitación del Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez.

Fernández Montañez resaltó la voluntad política del mandatario estatal para atender los temas de seguridad, así como el factor ciudadano como factores que han colocado a Coahuila como la segunda entidad federativa con mayor percepción de seguridad, según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Señaló que la coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública, junto a los mandos coordinados, ha logrado que en lo que va del 2025 la entidad tenga la incidencia delictiva más baja del país.

Fernández Montañez indicó que a Coahuila lo cuidamos todos, por lo que el factor ciudadano es importante y lo más valioso del Modelo de Seguridad.

Reiteró la importancia del trabajo en conjunto, como el que realiza el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, que encabeza el Gabinete Estatal de Seguridad, junto a aliados como la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

A dicho evento, el Fiscal General fue acompañado por el Presidente Sureste de Coahuila de la Confederación Patronal, Alfredo López Villarreal.