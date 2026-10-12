Desaparece María de los Ángeles Briones en Saltillo

SALTILLO, Coah. - La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene la búsqueda de María de los Ángeles Briones Luévano, de 15 años, quien desapareció el pasado 9 de octubre de 2026 en Saltillo, por lo que solicitó a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a localizarla.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, la adolescente salió de su domicilio con rumbo a su preparatoria, pero desde entonces sus familiares no han tenido noticias sobre su ubicación.

Ante la falta de información que permita establecer su paradero, la Fiscalía mantiene activas las acciones de búsqueda y pidió a la población reportar cualquier dato que pudiera contribuir a encontrarla.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono 844 438 0700, líneas habilitadas para recibir datos que ayuden en las labores de localización.

Las autoridades reiteraron el llamado a la colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con el paradero de María de los Ángeles Briones Luévano a la brevedad.