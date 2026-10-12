Desaparece María de los Ángeles Briones en Saltillo
La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene activas las acciones de búsqueda de María de los Ángeles Briones Luévano, quien desapareció el 9 de octubre. Las autoridades piden colaboración ciudadana para obtener información que ayude a dar con su paradero.
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SALTILLO, Coah. - La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene la búsqueda de María de los Ángeles Briones Luévano, de 15 años, quien desapareció el pasado 9 de octubre de 2026 en Saltillo, por lo que solicitó a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a localizarla.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, la adolescente salió de su domicilio con rumbo a su preparatoria, pero desde entonces sus familiares no han tenido noticias sobre su ubicación.
Ante la falta de información que permita establecer su paradero, la Fiscalía mantiene activas las acciones de búsqueda y pidió a la población reportar cualquier dato que pudiera contribuir a encontrarla.
Las personas que cuenten con información pueden comunicarse al número de emergencias 911 o al teléfono 844 438 0700, líneas habilitadas para recibir datos que ayuden en las labores de localización.
Las autoridades reiteraron el llamado a la colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con el paradero de María de los Ángeles Briones Luévano a la brevedad.