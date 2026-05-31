Desaparecen hermanas en Saltillo: María Fernanda y Andrea Gómez Rangel

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila emitió una ficha de búsqueda y solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a las hermanas María Fernanda Gómez Rangel, de 5 años de edad, y Andrea Michel Gómez Rangel, de 10 años, quienes fueron reportadas como desaparecidas en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, ambas menores fueron vistas por última vez el pasado 28 de mayo de 2026, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda e investigación con el objetivo de dar con su paradero lo antes posible.

La dependencia estatal informó que personal especializado trabaja en diversas líneas de investigación y acciones de localización, al tiempo que mantiene coordinación con distintas corporaciones de seguridad para reforzar las labores de búsqueda.

Ante esta situación, la Fiscalía hizo un llamado a la población para aportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a las menores, destacando que toda información puede resultar relevante para las investigaciones.

Las autoridades recordaron que cualquier reporte relacionado con el paradero de María Fernanda Gómez Rangel y Andrea Michel Gómez Rangel puede realizarse de forma inmediata a través del sistema de emergencias 911 o mediante los números de atención de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a compartir la información oficial de búsqueda para ampliar su difusión y facilitar la localización de las hermanas.