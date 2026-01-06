16 módulos disponibles para el pago del impuesto predial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, para comodidad de la ciudadanía, se cuenta con 16 módulos distribuidos en toda la ciudad para realizar el pago del impuesto predial.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, mencionó que, por instrucciones del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se mantienen habilitados los módulos de lunes a sábado con diferentes horarios.

Las y los contribuyentes pueden emitir el pago del predial en los módulos ubicados en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio y colonia Valle de las Flores.

Módulos de pago en Saltillo

Además de Plaza Mirasierra, Plaza Real, Dirección de Desarrollo Urbano, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape; todos los anteriormente mencionados con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Otra opción es el módulo de pago instalado en el Mercado Juárez, que opera de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Descuentos y promociones en el predial

Lissette Álvarez Cuéllar señaló que se cuenta también con las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, que reciben el pago del predial de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábado de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La tesorera municipal recordó que durante el mes de enero se cuenta con un 15 por ciento de descuento, además de la posibilidad de participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno.

Asimismo, durante el primer mes de 2026 se cuenta con un 50 por ciento de descuento en los recargos para quienes tengan adeudos de predial de años anteriores, vigente.