Fiscalía General del Estado Coahuila realiza detención en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Una investigación relacionada con la presunta comercialización de narcóticos mediante redes sociales derivó en un operativo de seguridad en el fraccionamiento Andalucía, en Saltillo, donde autoridades lograron la detención de un hombre y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas.

La movilización se registró en el cruce de las calles Almadóvar del Río y Antequera, donde participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno como parte de una acción coordinada para combatir la venta de droga en la capital coahuilense.

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Policía Cibernética, luego de detectar la supuesta promoción y distribución de narcóticos a través de grupos de Facebook.

Las indagatorias permitieron identificar un domicilio ubicado sobre la calle Antequera, señalado como posible punto de distribución de droga, por lo que se solicitaron y ejecutaron las diligencias correspondientes.

Durante el operativo, los agentes localizaron diversas dosis de sustancias con características similares al LSD, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

Además, fue asegurada una motocicleta presuntamente vinculada con las actividades investigadas.

El sospechoso, señalado por su probable participación en la venta y distribución de narcóticos, fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Las autoridades informaron que las indagatorias continúan con el objetivo de establecer si existen más personas involucradas en la operación y comercialización de sustancias ilícitas a través de plataformas digitales.