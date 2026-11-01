Cuatro lesionados tras volcadura de tractocamión en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coah.- Cuatro integrantes de una familia resultaron con lesiones leves luego de que una camioneta Toyota fuera aplastada por un tractocamión que volcó sobre ella en la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del ejido Ojo Caliente, en Ramos Arizpe.

El accidente se registró alrededor del mediodía de este sábado, cuando Oswaldo, de 28 años, conducía la unidad de carga y perdió el control al tomar una curva a velocidad excesiva, lo que provocó que el vehículo terminara volcado sobre la camioneta.

En el automóvil particular viajaban Rosalba, de 66 años; Vidal, de 11; Julia Guadalupe, de 25, y Sandra, de 43, quienes se dirigían de Saltillo hacia San Antonio, Texas.

El tractocamión era conducido por Osvaldo Albiso García, de 28 años, originario de Torreón, quien transportaba piezas automotrices hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Pese a lo aparatoso del impacto y a que la camioneta quedó debajo del tractocamión, los cuatro ocupantes lograron sobrevivir y únicamente presentaron lesiones leves.

Tras el percance, el operador del tráiler recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El accidente generó afectaciones a la circulación en la carretera con dirección a Monterrey, donde se formaron largas filas de vehículos mientras se atendía la emergencia y se realizaban las maniobras correspondientes.