Fomenta DIF Coahuila inclusión para ancianitos

Saltillo, Coah.- La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, entregó una silla de ruedas, colchón antillagas, pañales para adulto y apoyo alimentario a familiares de la señora Francisca Lara Siller, de 89 años de edad, para favorecer su desplazamiento, mejorar su calidad de vida y contribuir a su inclusión social.

Tres meses atrás, la señora Francisca sufrió un grave accidente en casa que le provocó una fractura en una pierna, que la mantiene postrada en cama desde entonces.

Una de sus hijas también se encuentra en cama debido a su discapacidad y otra de ellas padece de ataques de epilepsia.

Al conocer esta historia, la esposa del gobernador Miguel Riquelme la visitó en su domicilio, de la Colonia Provivienda, para entregarle una silla de ruedas, que facilitará a ella y sus familiares los paseos al interior y exterior de la casa y dar seguimiento a sus consultas médicas.

Roberto Cárdenas Zavala, Director General del Sistema Estatal DIF, acompañó a Marcela Gorgón a realizar esta entrega, que forma parte de las acciones que el Gobierno del Estado, a través de esta dependencia, lleva a cabo con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil e Iniciativa Privada para dotar de sillas de ruedas y/o aparatos funcionales a personas de escasos recursos con problemas de movilidad, causados por enfermedad genética, accidente o por efecto del paso de los años, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y contribuir a su inclusión social.

Una de sus hijas también se encuentra en cama debido a su discapacidad y otra de ellas padece de ataques de epilepsia.

“La falta de movilidad y de un medio para desplazarse afecta el estado de ánimo y la actitud ante la vida de las personas que requieren una silla de ruedas, y en muchos casos esa circunstancia agrava su padecimiento, lo que impacta negativamente su relación familiar y entorno social”, dijo Cárdenas Zavala.

Familiares de la señora Lara Siller agradecieron el apoyo del gobernador Miguel Riquelme y del DIF Coahuila, representado por la señora Marcela Gorgón.

“Para nosotros, una silla de ruedas es de gran ayuda para mejorar e incrementar su movilidad, mantenerla activa y mejorar su estado de ánimo y autoestima”.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado y DIF Coahuila buscan mejorar las condiciones de vida de los beneficiados, e incorporar a la sociedad a las personas con discapacidad.