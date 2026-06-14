Hombre sufre herida fatal en violenta pelea en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Durante la noche de este sábado y madrugada del domingo se registró un hecho violento en la colonia Bellavista que cobró la vida de un hombre identificado como Fernando, conocido entre vecinos con el apodo de "El Cinco".

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en una vivienda ubicada en el sector cuando fue abordada por tres personas que acudieron al lugar para confrontarlo. Trascendió que uno de los involucrados lo acusaba de haber participado en un presunto robo, situación que originó una acalorada discusión.

El intercambio de reclamos escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea. Durante el enfrentamiento, uno de los participantes presuntamente sacó un arma blanca, por lo que Fernando decidió huir para ponerse a salvo.

La persecución se extendió por varias calles de la colonia hasta que, en el cruce de Reforma y Pedro Aranda, el hombre fue alcanzado y herido en uno de sus costados.

Aunque lesionado, logró avanzar hasta una barbería cercana, donde pidió auxilio a las personas que se encontraban en el sitio. Minutos después se desvaneció mientras se realizaba el reporte al sistema de emergencias.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de la herida recibida.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y esclarecer lo ocurrido.

Horas después de los hechos, autoridades informaron sobre la captura de un hombre que presuntamente estaría relacionado con el homicidio, por lo que las investigaciones continúan para determinar su grado de participación y deslindar responsabilidades.