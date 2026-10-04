Unión Nacional de Padres de Familia busca mejorar protocolos de seguridad en Coahuila

SALTILLO, Coah. - Reforzar la autoridad de los docentes, involucrar a los padres de familia en las acciones preventivas y revisar los protocolos de seguridad fueron planteamientos realizados por la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila tras los hechos registrados en la Secundaria Número 13 de Torreón.

Francisco Javier Mancillas, presidente de la organización en Coahuila, expresó sus condolencias a la familia de la subdirectora que perdió la vida y al alumno que resultó gravemente lesionado, al tiempo que consideró necesario recuperar el respeto hacia las figuras de autoridad dentro y fuera de los planteles.

"Hemos expresado primeramente nuestras condolencias a la persona que falleció en este lamentable suceso ahí en esta Escuela Secundaria Número 13 en Torreón y tenemos que reforzar la figura de autoridad de los docentes, el respeto a los maestros y, por qué no decirlo, también a los padres de familia, que se ha perdido mucho este respeto hacia ellos".

Mancillas señaló que también debe analizarse qué objetos pueden ingresar a las escuelas y cuáles deben permanecer restringidos, además de fortalecer medidas preventivas como el denominado "Operativo Mochila".

Consideró que las acciones de prevención no deben limitarse al interior de las escuelas, sino comenzar desde los hogares, mediante la participación de los padres en la supervisión de los estudiantes.

"Sí se hacen revisiones. Hemos hecho sondeos y también hemos detectado que hay padres que no están del todo de acuerdo en que se realicen, pero yo creo que es necesario. Lo que tenemos que resguardar es la integridad de los alumnos", sostuvo.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila planteó que los protocolos de seguridad contemplen de manera más activa a padres de familia y personal de los centros educativos, quienes pueden participar en tareas de vigilancia.

Explicó que algunas escuelas ya cuentan con estas figuras de apoyo, aunque reconoció que todavía existen planteles en los que es necesario establecerlas.

"Estamos haciendo un llamado a las escuelas que no lo han realizado para que los refuercen", manifestó.

Además de las medidas de vigilancia, Mancillas destacó la necesidad de fortalecer la preparación de los padres de familia mediante cursos, talleres, congresos y seminarios que les permitan contar con mayores herramientas para atender situaciones relacionadas con la seguridad y formación de sus hijos.

Señaló que esta labor debe mantenerse coordinada con la Secretaría de Educación Pública y con las instituciones educativas, con el objetivo de establecer acciones preventivas de manera conjunta.

El representante de los padres de familia llamó a mantener una postura firme en materia de seguridad y a trabajar para que los planteles educativos sean espacios seguros tanto para los estudiantes como para sus familias.

Agregó que también se busca ampliar la participación de los padres mediante los comités existentes en cada escuela, además de impulsar su capacitación y una mayor formalización de las funciones que desempeñan.