Prevén recuperar empleos en GM

SALTILLO, COAH.- La llegada de nuevos modelos a la planta de General Motors (GM) en Ramos Arizpe podría permitir recuperar empleos durante 2027, luego del reajuste de alrededor de 200 trabajadores derivado de la reducción en la producción, informó Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM en Coahuila.

El dirigente sindical explicó que la disminución de personal está relacionada principalmente con el retiro de la camioneta Blazer de gasolina de las líneas de producción, lo que generó excedentes de trabajadores, y no con una determinación de la empresa para desprenderse de manera definitiva de su plantilla. "Hay que recordar que ya se dejó de producir la Blazer camioneta en gasolina y eso trae como consecuencia de que sobra gente en la línea; sin embargo, hay que reconocer a la empresa que están preocupados porque quieren conservar a como dé lugar la plantilla que tienen de trabajadores, porque es una mano de obra muy especializada", señaló.

Ante la reducción de actividades, la CTM y la empresa buscaron alternativas para evitar que los ajustes afectaran principalmente a empleados con menor antigüedad. Berino Granados explicó que, de acuerdo con las disposiciones aplicables a un reajuste masivo, los trabajadores con menor antigüedad serían los primeros en salir. Sin embargo, el dirigente nacional de la CTM, Tereso Medina, planteó considerar a empleados con tres o cuatro décadas de servicio que estuvieran en condiciones de optar voluntariamente por el retiro. "Ahí tienen gente de 30, 40 y hasta más años de 40 que ya van a cumplir sus 60 años, ¿por qué no pensar en ellos, ayudarlos por el tiempo que te sirvieron y que ellos sean los que quieran irse? Desde luego es opcional", relató.

De acuerdo con el dirigente sindical, quienes acepten esta alternativa recibirán una liquidación equivalente a tres meses, 12 días por año y 20 días, prestaciones que, aclaró, normalmente corresponden a casos de despido injustificado. "En esta ocasión la CTM, Tereso Medina, ha logrado ello eso y también agradecer que los señores empresarios, en un reconocimiento al tiempo que han trabajado las y los compañeros, está procediendo de esa manera", afirmó.

El secretario general adjunto de la CTM señaló que existe confianza en que durante 2027 la planta de Ramos Arizpe participe en la fabricación de nuevos modelos, lo que permitiría recuperar parte de las fuentes de empleo. "Para el año que entra estaremos apoyando en la fabricación de nuevos modelos", comentó.

Consideró que conservar los niveles de calidad, responsabilidad y compromiso que han caracterizado a los trabajadores de la región será determinante para que Ramos Arizpe continúe siendo considerado para futuros proyectos de la empresa. "Si seguimos produciendo con la misma calidad, con la misma calidez, con la responsabilidad como lo ha hecho nuestra gente hasta ahorita, pues yo creo que de allá de arriba van a poner los ojos en Ramos Arizpe y que el día de mañana estemos fabricando más camionetas", agregó.

Berino Granados descartó que el ajuste de personal sea un fenómeno exclusivo de General Motors, al señalar que empresas proveedoras también han reducido sus plantillas ante la menor actividad productiva. "No está corriendo; es por falta de producción que se llegó a la determinación de un reajuste. Estaban aguantando, viendo a ver si en lugar de 200 fueran menos, pero desgraciadamente no hay trabajo", sostuvo.

Pese al ajuste, aseguró que quienes salieron de la empresa tendrán prioridad cuando se reactive la producción y se reanuden las contrataciones. "El año que entra, que se empiece a contratar, los primeros que serán llamados serán los que fueron reajustados", afirmó.

El dirigente sindical destacó que tanto General Motors como las empresas proveedoras tienen interés en conservar al mayor número posible de trabajadores especializados, debido a la experiencia acumulada y al costo que representaría capacitar nuevamente al personal cuando aumente la producción. "Los primeros que serán llamados serán los que tenían buen récord, buena presencia en la empresa, buena disponibilidad; serán los primeros que serán llamados", concluyó.