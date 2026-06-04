Denuncias de compra de votos en Coahuila: usuarios alertan sobre riesgos

SALTILLO, COAH.- A pocos días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, en la que los coahuilenses elegirán a los nuevos integrantes del Congreso local, han comenzado a circular en redes sociales diversas publicaciones relacionadas con la presunta compra y venta de votos.

En plataformas digitales se pueden encontrar mensajes en los que supuestos operadores ofrecen cantidades que van de los 200 a los 500 e incluso 800 pesos a cambio del sufragio, mientras que otras personas afirman estar dispuestas a vender su voto y solicitan pagos de hasta dos mil pesos.

Las publicaciones incluyen números telefónicos para establecer contacto y concretar los acuerdos. Sin embargo, varios usuarios de redes sociales han advertido que podría tratarse de posibles fraudes o intentos de obtener información personal de manera ilícita.

De acuerdo con comentarios compartidos en las mismas plataformas, algunas de estas personas solicitan como requisito una copia de la credencial para votar, pero una vez que reciben la documentación dejan de responder los mensajes o llamadas, sin proporcionar más detalles sobre los supuestos pagos ofrecidos.

La situación ha generado preocupación entre usuarios, quienes alertan sobre el riesgo de compartir datos personales con desconocidos, especialmente información contenida en la credencial de elector, documento que incluye datos de identificación sensibles.

Las autoridades electorales han reiterado que además de constituir una posible práctica ilegal en materia electoral, este tipo de publicaciones pueden ser utilizadas para cometer fraudes, robo de identidad o para recopilar bases de datos con fines desconocidos.

El Código Penal Federal, específicamente en su Artículo 403, establece que vender el voto o incitar a otros a hacerlo conlleva penas severas. Esta ley contempla sanciones para quienes obtengan o soliciten declaraciones firmadas del elector sobre su intención de voto, o comprometan su voto mediante amenazas, promesas de pago o dádivas a favor de un partido político o candidato.

Las consecuencias incluyen hasta tres años de prisión y las multas por vender el voto oscilan entre mil 85 y 10 mil 857 pesos, dependiendo de la gravedad del delito.