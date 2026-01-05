Autoridades alertan sobre fraudes en trámites de regularización de autos 'chocolates'

SALTILLO, COAH.- Tras la publicación del decreto emitido el 31 de diciembre de 2025, quedó oficialmente cancelado el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocido como autos chocolate.

La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien precisó que a partir del 1 de enero de 2026 ya no podrá iniciarse ningún trámite bajo el esquema anterior del Registro Público Vehicular (Repuve).

Advertencia sobre fraudes

Ante este escenario, autoridades federales y estatales hicieron un llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar por supuestos gestores o funcionarios que ofrezcan realizar trámites de regularización, ya que el programa dejó de existir legalmente; señalaron que cualquier persona que prometa este tipo de procesos incurre en actos fraudulentos.

Se informó que, desde este año, la importación definitiva de vehículos usados provenientes del extranjero únicamente podrá llevarse a cabo conforme a lo establecido en la Ley Aduanera y las disposiciones fiscales vigentes.

Regularización en Coahuila

En el caso de Coahuila, el Registro Público de Vehículos (Repuve) advirtió que todo trámite realizado después de la fecha límite constituye un fraude, por lo que exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados y evitar estafas.

De acuerdo con datos de la Administración Fiscal General del Estado, en Coahuila se regularizaron alrededor de 264 mil vehículos desde el inicio del decreto federal y hasta la última semana de 2025.

Este programa también estuvo vigente en entidades como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, entre otras.