FUNDEC organiza partido simbólico en Saltillo para exigir justicia

Saltillo, Coahuila.- Como parte de las actividades de sensibilización que se realizan en el marco de la campaña relacionada con el Mundial de Fútbol, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) convocó a colectivos y familiares de personas desaparecidas de Saltillo y Torreón a participar en el partido simbólico denominado "Contra la Impunidad".

La actividad se llevará a cabo el próximo 11 de junio a las 17:00 horas de manera simultánea en la Plaza de Armas de Saltillo y en la Plaza Mayor de Torreón, donde familiares y ciudadanos se reunirán para visibilizar la problemática de la desaparición de personas y exigir justicia.

Los organizadores señalaron que este encuentro busca mantener viva la exigencia de verdad y la búsqueda de quienes continúan desaparecidos, además de generar conciencia entre la población sobre la importancia de combatir la impunidad.

A través de esta convocatoria, FUNDEC invitó a la ciudadanía a sumarse a la actividad y acompañar a las familias que, desde hace años, continúan alzando la voz para exigir respuestas de las autoridades y la localización de sus seres queridos.