Javier Díaz González toma protesta a nueva mesa directiva de abogados en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Abogados del Estado de Coahuila A.C., con la que aseguró que se mantendrá una colaboración para fortalecer la legalidad y la cultura jurídica en la capital del estado.

El edil señaló que en Saltillo se trabaja para consolidar un marco legal ordenado, moderno y ágil, que permita facilitar trámites, fortalecer la transparencia y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía.

Agradeció además el acompañamiento de las y los integrantes de la Asociación, al destacar que han contribuido con propuestas jurídicas orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la comunidad.

"Los invito a que sigamos trabajando juntos, con diálogo y respeto, para construir soluciones que respondan a las necesidades de la gente, siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez", expresó el Alcalde.

El fundador y expresidente de la Asociación, Juan José Yáñez Arreola, señaló que el organismo fue creado hace 25 años con el objetivo de fortalecer la profesión jurídica y servir a la sociedad mediante el diálogo con las autoridades.

Indicó que la Asociación forma parte de la Federación de Colegios, Foros y Barras de Abogados de Coahuila, así como de la Federación Iberoamericana de Abogados, lo que refleja su nivel de profesionalismo y compromiso social.

Durante el acto, el alcalde tomó protesta a la nueva mesa directiva encabezada por Elsa Daniela Ortiz Martínez como presidenta; Luis Humberto Valdés como vicepresidente; Edna Elizabeth Amavizca Loera como secretaria general; Paloma Zertuche Mata como coordinadora de Vinculación Gubernamental; Lidia María Cortés Garza como coordinadora Académica y de Desarrollo Institucional; y María Antelia Reyes Calderón como tesorera.

La presidenta entrante, Elsa Daniela Ortiz Martínez, destacó que la presencia del alcalde confirma la posibilidad de trabajo conjunto entre autoridades y comunidad jurídica en favor de la sociedad.

Señaló además que el trabajo coordinado ha dado resultados reflejados en indicadores como los del IMCO, que colocan a Saltillo como la ciudad con mayor productividad laboral en México y en segundo lugar nacional en estado de derecho.

La presidenta saliente, Lydia María González Rodríguez, agradeció el respaldo durante su gestión y deseó éxito a la nueva mesa directiva.