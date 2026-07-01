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Coahuila

Javier Díaz González toma protesta a nueva mesa directiva de abogados en Saltillo

La nueva mesa directiva busca fortalecer la legalidad en Saltillo.

Por Staff / La Voz - 01 julio, 2026 - 08:09 p.m.
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      SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Abogados del Estado de Coahuila A.C., con la que aseguró que se mantendrá una colaboración para fortalecer la legalidad y la cultura jurídica en la capital del estado.

      El edil señaló que en Saltillo se trabaja para consolidar un marco legal ordenado, moderno y ágil, que permita facilitar trámites, fortalecer la transparencia y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía.

      Agradeció además el acompañamiento de las y los integrantes de la Asociación, al destacar que han contribuido con propuestas jurídicas orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la comunidad.

      "Los invito a que sigamos trabajando juntos, con diálogo y respeto, para construir soluciones que respondan a las necesidades de la gente, siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez", expresó el Alcalde.

      El fundador y expresidente de la Asociación, Juan José Yáñez Arreola, señaló que el organismo fue creado hace 25 años con el objetivo de fortalecer la profesión jurídica y servir a la sociedad mediante el diálogo con las autoridades.

      Indicó que la Asociación forma parte de la Federación de Colegios, Foros y Barras de Abogados de Coahuila, así como de la Federación Iberoamericana de Abogados, lo que refleja su nivel de profesionalismo y compromiso social.

      Durante el acto, el alcalde tomó protesta a la nueva mesa directiva encabezada por Elsa Daniela Ortiz Martínez como presidenta; Luis Humberto Valdés como vicepresidente; Edna Elizabeth Amavizca Loera como secretaria general; Paloma Zertuche Mata como coordinadora de Vinculación Gubernamental; Lidia María Cortés Garza como coordinadora Académica y de Desarrollo Institucional; y María Antelia Reyes Calderón como tesorera.

      La presidenta entrante, Elsa Daniela Ortiz Martínez, destacó que la presencia del alcalde confirma la posibilidad de trabajo conjunto entre autoridades y comunidad jurídica en favor de la sociedad.

      Señaló además que el trabajo coordinado ha dado resultados reflejados en indicadores como los del IMCO, que colocan a Saltillo como la ciudad con mayor productividad laboral en México y en segundo lugar nacional en estado de derecho.

      La presidenta saliente, Lydia María González Rodríguez, agradeció el respaldo durante su gestión y deseó éxito a la nueva mesa directiva.

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