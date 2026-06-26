World Street Brass Band ofrecerá concierto de jazz en Saltillo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de junio de 2026.- Directo desde Nueva Orleans, el World Street Brass Band ofrecerá un concierto de jazz en las instalaciones del FUTFEST Saltillo 2026 el próximo 1 de julio.

Esto, gracias al trabajo coordinado entre Saltillo y el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, como parte de la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, que se suma además al Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 y al FUTFEST Saltillo 2026 que se desarrolla en la ciudad en el marco de la máxima fiesta del fútbol.

"Gracias al Consulado por voltear a ver a Saltillo y trabajar para que las cosas sucedan; su visita fortalece los lazos de amistad, que en esta ocasión impulsan la cultura a través de la música, haciendo de esta una experiencia inolvidable para la ciudadanía y el turismo", refirió Lydia González Rodríguez, directora de Turismo en Saltillo.

Por su parte, Jerome Sherman, cónsul de Educación, Cultura y Prensa de Estados Unidos en Monterrey, mencionó que el grupo World Street Brass Band se encuentra realizando una gira por las ciudades anfitrionas de la máxima justa del fútbol y llegará también a la capital de Coahuila.

"Conmemoramos los 250 años de independencia en Estados Unidos y queremos festejar aquí, y qué mejor que con el jazz, que es uno de los géneros musicales más emblemáticos que nos representan y que pondrá a la gente a bailar", dijo.

Mencionó que, previo al concierto, se transmitirá el juego entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el mismo FUTFEST Saltillo 2026.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, mencionó que el concierto de World Street Brass Band, que se suma al FINA 2026, se llevará a cabo en punto de las 8:00 de la noche.

"Estamos emocionados de tener en la ciudad a una banda tan representativa y con ello fortalecer los lazos entre gobiernos para impulsar la cultura", refirió.

Se informó que el FUTFEST Saltillo 2026 tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de tickettogo.com.mx. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

Con ello podrán acceder al concierto de World Street Brass Band, la transmisión del juego, juegos mecánicos, activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs.

Durante la presentación del concierto estuvieron presentes, además, Gabriela Montemayor, enlace Saltillo-Texas; y Brenda García, de la Oficina de Educación, Cultura y Prensa del Consulado de Estados Unidos en Monterrey.