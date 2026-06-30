Saltillo se prepara para el FUTFEST 2026 con actividades y partidos

SALTILLO, COAHUILA.- El FUTFEST Saltillo 2026 ofrecerá este miércoles la transmisión de dos partidos de la fase de eliminación en pantalla gigante, además de una promoción de 2x1 en todos los juegos mecánicos instalados en el Biblioparque Norte.

El Gobierno Municipal informó que la jornada iniciará con el encuentro entre Bélgica y Senegal, programado a las 14:00 horas, y continuará a las 18:00 horas con el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, ambos en horario del centro de México.

Durante todo el día permanecerá vigente la promoción de 2x1 en los juegos mecánicos, como parte de las actividades dirigidas a las familias asistentes.

El festival también ofrece activaciones, zonas para fotografías, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos, venta de souvenirs y diversas actividades recreativas.

El acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma Tickettogo. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

El Gobierno Municipal informó que el FUTFEST Saltillo 2026 continuará hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos internacionales, conciertos y actividades recreativas.