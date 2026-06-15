FUTFEST Saltillo 2026: cientos disfrutan de actividades y música

Saltillo, Coah.- Cientos de personas acudieron este sábado al FUTFEST Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte, donde vivieron una jornada con encuentros internacionales, actividades recreativas y el espectáculo musical de Diego y Emilio Navaira.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, señaló que durante los primeros días del festival las familias han respondido de manera positiva a la programación preparada para todas las edades, que combina deporte, entretenimiento y convivencia.

"Los invitamos para que asistan a las diferentes jornadas del FUTFEST Saltillo 2026 que se realizarán en las próximas semanas y que disfruten en familia todas las actividades que están incluidas", comentó González Rodríguez.

Quienes acudieron este sábado al Biblioparque Norte presenciaron en la pantalla gigante la transmisión de los encuentros entre Brasil y Marruecos, así como del partido entre Haití y Escocia, correspondientes a la programación internacional del certamen.

Más tarde, el escenario principal recibió a Diego y Emilio Navaira con su espectáculo "Siempre Juntos", en el que interpretaron éxitos del género texano y regional mexicano, con un repertorio que recordó los grandes éxitos de su padre, Emilio Navaira.

Además, las y los asistentes participaron en juegos mecánicos, recorrieron los espacios gastronómicos y de souvenirs, y formaron parte de diversas activaciones en las que pudieron demostrar sus habilidades con el balón y participar en dinámicas recreativas.

El FUTFEST Saltillo 2026 contempla más de 120 actividades para toda la familia, entre las que se incluyen transmisiones de partidos, actividades deportivas, recreativas y culturales, además de los eventos programados dentro del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, en el marco del 449 aniversario de la fundación de la ciudad.

Para quienes deseen asistir, el FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio. Los boletos están disponibles a través de la plataforma Ticket To Go y en las sucursales de JR Sombreros.