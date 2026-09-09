Gabriel Elizondo Pérez presenta propuesta para mejorar cruce en Coahuila

Ciudad de México.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó ante el pleno del Senado de la República una propuesta en materia de política exterior, enfocada en fortalecer la relación de México con Estados Unidos y atender temas estratégicos para el desarrollo económico y fronterizo de Coahuila.

Previo a su presentación, el legislador sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Economía, donde abordó temas de competitividad, comercio y desarrollo para Coahuila y el país.

Elizondo Pérez destacó la coordinación que mantiene con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar ante el gobierno federal acciones relacionadas con la economía, la infraestructura fronteriza y la atracción de inversiones.

Entre los principales planteamientos se encuentra atender el congestionamiento del cruce Piedras Negras–Eagle Pass, mediante la instalación de una mesa binacional de trabajo entre México y Estados Unidos que permita mejorar su operación y agilizar el intercambio comercial.

"Debemos seguir fortaleciendo la agenda diplomática, económica y fronteriza entre la Federación, Coahuila y los demás estados. Es importante que la Federación continúe trabajando de manera coordinada con Coahuila en una agenda que facilite el comercio y agilice los cruces fronterizos, así como que acompañe e impulse acciones como las gestiones de nuestro gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la relación con Texas, promover la innovación y la formación de talento, y generar más desarrollo y oportunidades para nuestra región", declaró en tribuna.

Dentro de los 17 instrumentos legislativos presentados, el senador también prepara una iniciativa para establecer mecanismos de precios máximos regionales para las gasolinas de menos de 91 octanos, con el objetivo de contribuir a la estabilidad de sus precios.

El senador reiteró que continuará trabajando desde el Senado y en territorio coahuilense para impulsar más inversión, empleos y oportunidades para Coahuila y para México.