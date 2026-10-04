Coahuila: Gabriela Franyuti llama a prevenir amenazas en redes sociales

SALTILLO, COAH.- Las amenazas difundidas a través de redes sociales no deben ser tomadas como una broma, advirtió Gabriela Franyuti García, subsecretaria de Proximidad Social y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, quien llamó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo.

Tras los hechos violentos registrados en Torreón, en los que jóvenes estuvieron involucrados en un ataque con víctimas mortales y personas lesionadas, así como otros casos similares ocurridos en el país, la funcionaria destacó la importancia de fortalecer las acciones preventivas.

Franyuti García expresó sus condolencias a las familias afectadas y reconoció que lo ocurrido representa un hecho lamentable que afecta a la comunidad coahuilense. "Definitivamente nosotros trabajamos muy, muy constantemente. Trabajamos en equipo todas las secretarías en coordinación: la Secretaría de Seguridad, la de la Juventud, la de Educación, la de Cultura, el DIF. Todos trabajamos en coordinación justamente para prevenir estas situaciones tan lamentables", señaló.

Explicó que las distintas dependencias mantienen coordinación para atender factores de riesgo entre niñas, niños y jóvenes, además de que se contempla fortalecer las estrategias existentes y establecer nuevas acciones preventivas. "Que sepa la comunidad que nosotros estamos dando todo nuestro esfuerzo y que así va a seguir siendo, y vamos a apretar más donde se tenga que apretar, a tener nuevas acciones para reforzar en estos casos", afirmó.

Ante la posibilidad de que estudiantes publiquen amenazas en redes sociales y posteriormente argumenten que se trataba de una broma, la subsecretaria pidió no minimizar este tipo de mensajes y dar aviso a las autoridades. "Si ustedes se percatan, si ustedes se dan cuenta que algo no está bien, que hay una amenaza, pues no lo tomen a juego; más vale que nosotros lleguemos a tiempo", enfatizó.

La funcionaria destacó que la participación de las familias y de la sociedad es determinante para que las autoridades puedan actuar oportunamente, debido a que no es posible mantener vigilancia policial permanente en cada domicilio o vehículo. "Si la ciudadanía atiende estos casos a tiempo, es más fácil que nosotros lleguemos. Difícilmente podemos tener un policía en cada domicilio, en cada vehículo, para saber cuándo van a suceder las cosas", puntualizó.

Franyuti también señaló que existen redes de apoyo para atender a jóvenes que atraviesen alguna situación de riesgo, incluso cuando no cuenten con la posibilidad de recurrir directamente a su familia. "Casi siempre tienen alguien que es su red de apoyo; si no es la familia inmediata, podemos encontrar otras opciones para trabajar con ellos", explicó.

Finalmente, informó que se realizaría una reunión de trabajo para definir las acciones que serán implementadas como parte de la estrategia de prevención y atención ante este tipo de situaciones.