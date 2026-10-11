Gabriela Franyutti promueve uso responsable de líneas de emergencia en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Para evitar que llamadas falsas o reportes con información incorrecta distraigan a los cuerpos de seguridad y auxilio, autoridades de Coahuila preparan una campaña de concientización sobre el uso responsable de las líneas de emergencia.

Gabriela Franyutti García, subsecretaria de Proximidad y Prevención en el estado, señaló que las comunicaciones improcedentes continúan registrándose, ya sea porque algunas personas reportan situaciones inexistentes de manera intencional o porque proporcionan datos equivocados al solicitar ayuda.

Explicó que el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), junto con el sistema 911, mantiene acciones orientadas a reducir esta problemática y promover entre la población un uso adecuado de los servicios de atención.

Como parte de las medidas previstas, las autoridades buscarán acercarse a planteles educativos para explicar a niñas, niños y jóvenes las consecuencias de realizar reportes falsos, así como la necesidad de proporcionar información precisa cuando se solicita la intervención de los equipos de emergencia.

Franyutti García indicó que la campaña todavía se encuentra en etapa de organización, por lo que aún no se define una fecha para su presentación oficial.

La funcionaria destacó que las llamadas sin fundamento pueden ocasionar desplazamientos innecesarios de las corporaciones y ocupar personal y recursos que podrían requerirse para atender accidentes, delitos u otras situaciones que representen un peligro para la población.

Por ello, la estrategia pretende fortalecer la cultura de la prevención y generar mayor responsabilidad entre los usuarios de las líneas de emergencia, con el fin de que los servicios de auxilio puedan responder oportunamente cuando exista una situación real de riesgo.