Gobierno de Coahuila implementa Punto Violeta en TecNM Saltillo

SALTILLO, Coah. - La instalación de un Punto Violeta, la creación de un Comité de mujeres y la capacitación del personal en perspectiva de género son algunas de las acciones propuestas por el Gobierno de Coahuila para atender las demandas de estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo, quienes se manifestaron para exigir respuestas ante presuntos casos de acoso y violencia de género.

Las alternativas fueron expuestas durante una reunión entre representantes de distintas dependencias estatales y alrededor de 50 alumnas que forman parte del movimiento estudiantil, informó Gabriela Franyutti García, subsecretaria de Proximidad y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La funcionaria explicó que, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, se plantearon medidas para habilitar un espacio seguro dentro de la institución, establecer una instancia interna que permita recibir y canalizar denuncias, así como impartir formación obligatoria en materia de género a docentes y personal administrativo.

Indicó que las propuestas surgieron a partir de las solicitudes expresadas por las propias estudiantes, quienes buscan contar con condiciones adecuadas para denunciar situaciones de violencia y recibir atención institucional.

Además, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y el DIF Coahuila participarían mediante servicios de orientación jurídica y apoyo psicológico, con el propósito de acompañar a las alumnas que decidan presentar quejas ante las autoridades correspondientes.

Como parte de los mecanismos de comunicación, también se propuso habilitar un contacto directo mediante WhatsApp para facilitar la atención y el seguimiento de los casos.

Sin embargo, Franyutti García puntualizó que corresponderá a las estudiantes definir cuándo desean activar el acompañamiento institucional y avanzar en la integración del Comité de mujeres, por lo que aseguró que se respetará la autonomía del movimiento.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene coordinación con la Secretaría de Educación de Coahuila para reforzar las acciones de prevención y proximidad social en los planteles educativos.

Estas actividades buscan atender y evitar conductas violentas, además de prevenir el consumo de sustancias entre la comunidad escolar.