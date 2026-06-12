Gobierno de Saltillo realiza limpieza de arroyos para prevenir riesgos

Saltillo, Coah.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y como parte de las acciones permanentes de prevención y atención a la población, el Gobierno de Saltillo intensificó su jornada de limpieza profunda en diversos arroyos y cauces naturales de agua, a fin de reducir riesgos y mantener en mejores condiciones la infraestructura pluvial.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del programa municipal "Aquí Andamos", cuadrillas de trabajadores llevaron a cabo el retiro de basura, escombro, maleza y desechos acumulados en diferentes cauces pluviales.

Entre los puntos atendidos se encuentra el arroyo ubicado sobre el bulevar Misión Santa Lucía, en su cruce con la calle Santa Rita, en la colonia Misión Cerritos, donde se realizaron acciones de limpieza integral para mantener en mejores condiciones este importante canal natural.

De igual manera, se han realizado trabajos similares en arroyos de las colonias Valle Verde, Ignacio Zaragoza, Lomas Verdes y Lomas del Sur, como parte de una estrategia continua de prevención y mantenimiento que ha permitido sumar más de 38 mil metros lineales de limpieza en cauces naturales de agua desde el inicio de la presente administración.

"En Saltillo trabajamos de forma permanente en cada sector para mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura, y la limpieza de arroyos es fundamental para prevenir afectaciones y brindar mayor tranquilidad a las familias", señaló el alcalde.

Javier Díaz González reiteró que su administración mantendrá los trabajos preventivos y de limpieza en arroyos y canales pluviales de la ciudad, con el objetivo de proteger a la población y conservar en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica.

La administración encabezada por Javier Díaz González mantiene además abierto el canal de atención ciudadana a través del Chat Bot oficial, en el número 844-160-08-08, para recibir reportes y solicitudes relacionadas con servicios públicos municipales.