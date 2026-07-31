Javier Díaz González supervisa trabajos de mantenimiento en Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de la brigada transversal que se desarrollaron en la colonia Mirasierra, en la que participaron diferentes dependencias del Gobierno Municipal con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento y embellecimiento urbano de forma integral.

Estas cuadrillas transversales se realizan por instrucciones del alcalde Díaz González y en ellas participan la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, así como la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

"Estas cuadrillas realizan un intenso trabajo de mantenimiento y embellecimiento urbano en todos los sectores de la ciudad, y ahora tocó el turno a la colonia Mirasierra, en donde estamos supervisando la labor que realizan", comentó el alcalde Díaz González.

El edil señaló que estos trabajos son permanentes durante todo el año, ya que las cuadrillas recorren todos los sectores de Saltillo para llevar este beneficio a la ciudadanía y que puedan vivir en un entorno más seguro y eficiente.

Entre las labores que se realizan están la limpieza y deshierbe de los camellones, la aplicación de pintura en el cordón cuneta, la delimitación de los carriles de circulación con pintura blanca, así como la eliminación de grafiti.

También se realizó la reparación de luminarias públicas, barrido manual y barrido mecánico, reforestación, así como la rehabilitación de la carpeta asfáltica para mejorar la movilidad.

Díaz González comentó que esta labor se realizó sobre el bulevar Mirasierra, entre los bulevares Fundadores y Revolución, para beneficiar de manera directa a miles de personas de ese sector de la ciudad.

El alcalde de Saltillo reiteró que estas cuadrillas transversales, en las que las diferentes dependencias municipales suman esfuerzos, llegan a todos los sectores de la ciudad.