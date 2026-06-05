Saltillo promueve su riqueza cultural a través de museos y actividades familiares

Saltillo, Coah.- El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población, así como a las y los turistas que visitan la ciudad, a conocer los diferentes museos y centros culturales que existen en la capital de Coahuila.

Saltillo se distingue, entre otros aspectos, por contar con una amplia oferta de recintos culturales en los que la ciudadanía puede acercarse al arte, la historia, las tradiciones y diversas expresiones culturales.

"Es muy importante promover entre la población todo lo que ofrecen estos espacios culturales. Cada uno de ellos cuenta con actividades, exposiciones y experiencias que pueden ser apreciadas y disfrutadas por toda la familia", comentó la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel.

En primera instancia se encuentra el Museo del Desierto, considerado el más importante de Latinoamérica en su tipo y que cada mes recibe a miles de visitantes provenientes de distintos municipios de Coahuila, de otros estados del país e incluso del extranjero.

El Museo de las Aves de México, ubicado en el Centro Histórico, exhibe desde hace más de 30 años una amplia muestra de la avifauna mexicana bajo el lema "Conocer para Valorar y Conservar".

También en el primer cuadro de la ciudad, como parte de la red estatal de museos, existen diversos recintos con acceso gratuito, entre los que se encuentran el Museo del Sarape y Trajes Regionales, el Museo del Palacio, el Museo de la Revolución Mexicana, el Museo de Artes Gráficas, el Museo de los Presidentes Coahuilenses y el Museo de la Cultura Taurina, así como el Museo del Normalismo, entre otros.

Todos estos recintos cuentan con exposiciones permanentes y, en algunos casos, salas destinadas a muestras temporales.

A ellos se suman espacios como el Centro Cultural Casa Purcell, el Centro Cultural Museo Rubén Herrera, el Centro Cultural Teatro García Carrillo, el Centro Cultural Vito Alessio Robles y el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, entre otros.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la ciudadanía a consultar la cartelera cultural disponible y aprovechar la diversidad de actividades que ofrecen estos espacios para disfrutar en familia.