Gobierno Municipal de Saltillo realiza performance para promover seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo un performance al norte de la ciudad con el objetivo de impulsar la seguridad vial y prevenir accidentes automovilísticos.

A través del Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la actividad se realizó en el cruce de los bulevares José Musa de León y José María Rodríguez.

Se contó con la presencia de César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; y Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud.

En el punto se realizó un performance simulando un accidente automovilístico, así como los trabajos que realizan los elementos del cuerpo de Protección Civil y Bomberos para rescatar a las personas lesionadas.

"Con esto buscamos crear conciencia entre la población, sobre todo en las y los jóvenes, para evitar accidentes automovilísticos que pueden causar grandes daños tanto para ellos como para terceras personas", refirió Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud.

Jóvenes del Instituto Municipal de la Juventud participaron en la entrega de folletos informativos.

En la actividad se contó, además, con la participación de jóvenes y personal del Instituto, quienes entregaron folletos informativos a las y los automovilistas que transitan por la zona.

Frases de concientización fueron promovidas para crear conciencia sobre la seguridad vial.

También promovieron frases de concientización como: "Si tomaste, entrega las llaves, no tu vida", "Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección", "Después de la fiesta el riesgo no acaba", "Manejar borracho es la peor decisión" y "Tu vida no es un juego", entre otras.