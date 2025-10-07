Jorge Álvarez Máynez responsabiliza a Morena por crisis de inseguridad en México

El Presidente Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, advirtió sobre la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, la cual, aseguró, es responsabilidad del gobierno encabezado por el partido Morena.

Álvarez Máynez señaló que el país enfrenta una situación crítica, particularmente en estados como Zacatecas, donde presenció de primera mano los bloqueos carreteros provocados por grupos del crimen organizado.

"Es una crisis muy importante la que se vive de inseguridad en el país a manos del partido Morena. Estuve hace unos días en Zacatecas y me tocó el tema del bloqueo de las carreteras. Creo que se ha dejado crecer al crimen organizado y que se ha seguido con una estrategia fallida en el país", sostuvo.

El líder emecista criticó la estrategia de seguridad nacional al calificarla como una política fallida basada en el militarismo, el punitivismo y el prohibicionismo, elementos que, dijo, deben ser urgentemente replanteados.

En otro tema, Álvarez Máynez se refirió al problema del huachicoleo, señalando que el actual gobierno ha perdido el rumbo en su combate, lo que ha generado desconfianza entre la población.

"La gente está viendo que Morena ha extraviado el rumbo. Necesitamos pensar más en el futuro y menos en las soluciones que no han llegado por parte de los partidos de siempre", afirmó.

De cara al proceso electoral de 2026, el dirigente de MC fue tajante al afirmar que su partido no establecerá alianzas con ninguna otra fuerza política, ni siquiera con Morena.

"No habrá alianzas para el próximo año. La única alianza es con la ciudadanía. El PRI y el PAN tienen proyectos distintos al de Movimiento Ciudadano, y tampoco coincidimos con Morena", enfatizó.

Álvarez Máynez también se refirió a la necesidad de construir consensos con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en temas laborales y sociales.

Entre las prioridades de MC, destacó la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, el cual, propuso, debería alcanzar los 10 mil pesos mensuales, y la ampliación de derechos laborales y sociales para los mexicanos.

"Ojalá podamos construir consensos. Hemos puesto sobre la mesa nuestras prioridades: la jornada de reducción laboral, el incremento del salario mínimo y una serie de derechos que aún no están garantizados para la mayoría de los mexicanos", concluyó.