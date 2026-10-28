Grupo Carso enfrenta retrasos en la contratación de personal para el tren en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La incorporación de trabajadores para la construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo avanza por debajo de las expectativas iniciales, debido a que Grupo Carso continúa con procedimientos administrativos y protocolos ante autoridades estatales y federales.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila, informó que ya se han contratado algunos trabajadores de la región; sin embargo, todavía no comienza el proceso de reclutamiento a gran escala que se anticipaba para las obras ferroviarias que cruzarán por la región sureste del estado.

La funcionaria explicó que, por ahora, la empresa ha incorporado al personal necesario para cubrir las necesidades de la etapa actual, mientras concluye las gestiones requeridas para continuar con el desarrollo del proyecto.

Señaló que la contratación depende del cumplimiento de diversos procedimientos ante las dependencias de los gobiernos estatal y federal, lo que ha impedido que las incorporaciones se realicen al ritmo previsto.

De acuerdo con las proyecciones disponibles, la obra podría llegar a generar una demanda de aproximadamente 3 mil 500 trabajadores durante su punto máximo de contratación. No obstante, Zogbi Castro precisó que esa fase aún no comienza y que la Secretaría del Trabajo permanece a la espera de información más detallada por parte de Grupo Carso.

Ante este panorama, indicó que la dependencia estatal está preparada para apoyar a la constructora en la búsqueda y selección de personal mediante su bolsa de trabajo, que concentra información de personas en busca de empleo, sus perfiles profesionales y datos de contacto.

La intención es adelantar la identificación de candidatos y facilitar los procesos de selección para que la empresa pueda disponer de trabajadores con los perfiles requeridos cuando autorice ampliar las contrataciones.

Zogbi Castro consideró conveniente comenzar con la preselección y las entrevistas con anticipación, a fin de evitar demoras adicionales cuando aumente la demanda de mano de obra para el proyecto.

Finalmente, reconoció que hasta el momento la información sobre los avances del reclutamiento ha sido limitada. Confió en que la comunicación con Grupo Carso mejore conforme avance la obra y se aproxime la etapa en la que se requiera una mayor cantidad de personal.